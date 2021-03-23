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Giriş Tarihi: 23.3.2021 11:49

’da korkunç olay! O anlar kamerada

DHA
Hindistan’da korkunç olay! O anlar kamerada

’da düzenlenen bir spor müsabakasında korkunç anlar yaşandı. Ülkenin Telangana eyaletinde düzenlenen bir şampiyonada seyircilerin üzerinde bulunduğu tribün kalabalığın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Üzerindeki kalabalıkla aniden çöken tribünde bulunan 100’den fazla kişi yaralanırken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izlemek için yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Meydana gelen kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Olay, Suryapet kentinde meydana geldi. Kentte düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izlemek için gelen ziyaretçilerin oturduğu tribün çöktü.

Tribünde dehşet! 100'den fazla yaralı... Çökme anı kamerada | Video

Kazada, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

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Hindistan’da korkunç olay! O anlar kamerada
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