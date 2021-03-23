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Giriş Tarihi: 23.3.2021

basını: Serseriler polise saldırdı

İngiliz basını: Serseriler polise saldırdı
İngiltere'de hükümetin protestolara müdahale için polise daha fazla yetki veren bir yasa tasarısı hazırlamasına tepki gösteren yüzlerce kişi sokakları savaş alanına çevirdi. Öfkeli grup, Bristol merkezinde toplanarak Bridewell Polis Karakolu'na yürüdü. Eylemciler, karakolun camlarını taşlayarak havai fişekler fırlattı. Göstericiler, iki polis minibüsünü ateşe verdi. Bazı polis memurları yaralandı. İngiliz basını ağız birliği yaparak göstericileri "Serseriler karakola saldırdı" diyerek hedef aldı. Tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatlerini belirleyebilecek. Yasaya karşı gelenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
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İngiliz basını: Serseriler polise saldırdı
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