Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere resmen yasakladı! Karşı gelen herkese para cezası uygulanacak
Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:52 Son Güncelleme: 23.3.2021 11:02

resmen yasakladı! Karşı gelen herkese para cezası uygulanacak

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

hükümeti, ülkede giderek artan koronavirüs vakalarına karşı harekete geçti. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte planlarının devreye girdiği ülkede hükümet, koronavirüs dolaşımını engellemek için ülkeyi terk edenlere karşı para cezası kararını devreye soktu. Bu uygulama kapsamında acil bir durum olduğunu yazılı ve imzalı olarak beyan etmeden ülkeden çıkış yapmak isteyen İngiliz vatandaşları, binlerce sterlinlik ceza ödemek  zorunda kalacak.

İngiltere'de artan koronavirüs vakaları, yeni önlemleri beraberinde getirdi. Son haftalarda ülke genelinde kaydedilen sıcaklık artışlarıyla beraber sahil ve parkalara akın eden İngilizler, yaklaşan tatil sezonuyla birlikte seyahat planlarına da başlamıştı.

Koronavirüs kısıtlamalarında esnek davranan ülkelere yapılan tatil rezervasyonlarının artışa geçmesiyle İngiliz hükümeti, aldığı yeni kararı kamuoyuyla paylaştı.

TATİL YASAĞI DEVREYE GİRDİ

İngiliz yetkilerden yapılan açıklamaya göre pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında İngiltere'den seyahat nedeniyle çıkış, tamamen yasaklanacak. Avrupa genelinde koronavirüs dolaşımının giderek artması nedeniyle alınan karar kapsamında İngilizler, ülkeden çıkışlarını "zaruri" olarak belgelemek durumunda olacak.

Tatil nedeniyle ülkeden çıkış yapanlara 5 bin sterlinlik para cezasının uygulanacağı belirtilirken, uygulama haziran sonuna kadar geçerli olacak.

YASAL ZORUNLULUKLARA CEZA YOK

Yetkililer, ülkeyi okul, çalışma ve ölmekte olan bir yakını ziyaret etme durumları dışında terk edenlere uygulanacak cezanın, koronavirüsün dolaşımını azaltacağını öngörüyor.

Fransa'nın kuzeybatı kıyıları açıklarında bulunan Kanal Adaları'nın, Man Adası'nın ve İrlanda'nın seyahat yasağından muaf tutulacağı belirtildi.

Çalışma ve eğitim zorunluluğu dışında oy verme, emlak alım satımında bulunacak olma gibi yasal yükümlülüklerin devrede olacağı durumlar da kapsam dışı tutulacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere resmen yasakladı! Karşı gelen herkese para cezası uygulanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA