İngiltere resmen yasakladı! Karşı gelen herkese para cezası uygulanacak

İngiltere'de artan koronavirüs vakaları, yeni önlemleri beraberinde getirdi. Son haftalarda ülke genelinde kaydedilen sıcaklık artışlarıyla beraber sahil ve parkalara akın eden İngilizler, yaklaşan tatil sezonuyla birlikte seyahat planlarına da başlamıştı.
Koronavirüs kısıtlamalarında esnek davranan ülkelere yapılan tatil rezervasyonlarının artışa geçmesiyle İngiliz hükümeti, aldığı yeni kararı kamuoyuyla paylaştı.
TATİL YASAĞI DEVREYE GİRDİ
İngiliz yetkilerden yapılan açıklamaya göre pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında İngiltere'den seyahat nedeniyle çıkış, tamamen yasaklanacak. Avrupa genelinde koronavirüs dolaşımının giderek artması nedeniyle alınan karar kapsamında İngilizler, ülkeden çıkışlarını "zaruri" olarak belgelemek durumunda olacak.
Tatil nedeniyle ülkeden çıkış yapanlara 5 bin sterlinlik para cezasının uygulanacağı belirtilirken, uygulama haziran sonuna kadar geçerli olacak.
YASAL ZORUNLULUKLARA CEZA YOK
Yetkililer, ülkeyi okul, çalışma ve ölmekte olan bir yakını ziyaret etme durumları dışında terk edenlere uygulanacak cezanın, koronavirüsün dolaşımını azaltacağını öngörüyor.
Fransa'nın kuzeybatı kıyıları açıklarında bulunan Kanal Adaları'nın, Man Adası'nın ve İrlanda'nın seyahat yasağından muaf tutulacağı belirtildi.
Çalışma ve eğitim zorunluluğu dışında oy verme, emlak alım satımında bulunacak olma gibi yasal yükümlülüklerin devrede olacağı durumlar da kapsam dışı tutulacak.