İngiltere resmen yasakladı! Karşı gelen herkese para cezası uygulanacak

TATİL YASAĞI DEVREYE GİRDİ

İngiliz yetkilerden yapılan açıklamaya göre pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında İngiltere'den seyahat nedeniyle çıkış, tamamen yasaklanacak. Avrupa genelinde koronavirüs dolaşımının giderek artması nedeniyle alınan karar kapsamında İngilizler, ülkeden çıkışlarını "zaruri" olarak belgelemek durumunda olacak.