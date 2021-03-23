İngiltere’de dikkatsizlik bebeğin ölümüne yol açtı

İngiltere'de, tüm anne-babalar için dikkat edilmesi gereken bir kaza yaşandı. Olay, ülkenin Salford kentinde meydana geldi. Malaysia Kaylia Lamour isimli, oldukça sağlıklı 8 aylık kız bebeğin ölümü, aileyi derin bir üzüntüye boğdu.

KIZININ BAŞINDAN KISA SÜRELİĞİNE AYRILDI

Eşinin işte olduğu gündüz saatleriyle bebeğiyle evde yalnız olan anne, mutfaktaki işlerini halletmek üzere kısa bir süreliğine içeri gitti.

Ebeveyn yatak odasında bulunan bebek karyolasında uyanık halde bıraktığı 8 aylık kızının sesini içeriden dinleyerek işlerini halleden anne, bir süre sonra kızından ses gelmediğini fark etti.