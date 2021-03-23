İngiltere’de dikkatsizlik bebeğin ölümüne yol açtı

İngiltere'de, tüm anne-babalar için dikkat edilmesi gereken bir kaza yaşandı. Olay, ülkenin Salford kentinde meydana geldi. Malaysia Kaylia Lamour isimli, oldukça sağlıklı 8 aylık kız bebeğin ölümü, aileyi derin bir üzüntüye boğdu.
KIZININ BAŞINDAN KISA SÜRELİĞİNE AYRILDI
Eşinin işte olduğu gündüz saatleriyle bebeğiyle evde yalnız olan anne, mutfaktaki işlerini halletmek üzere kısa bir süreliğine içeri gitti.
Ebeveyn yatak odasında bulunan bebek karyolasında uyanık halde bıraktığı 8 aylık kızının sesini içeriden dinleyerek işlerini halleden anne, bir süre sonra kızından ses gelmediğini fark etti.
Kızının sesinin gelmemesinden şüphelenen anne, yatak odasına gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.
SÜSLEMEK İÇİN KOYDUĞU BALONLAR TRAJEDİYE NEDEN OLDU
Bebek karyolasına süs için takılan uçan balonun ipinin, kızının boynuna dolandığını göre anne, küçük bebeğinin nefes alamadığını ve renginin koyulaşmış olduğunu gördü. Acilen sağlık ekiplerine ulaşan anne, eve gelen doktorlardan bebeğinin ölmüş olduğu haberini aldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bebeğin yattığı yerden balonun ipine uzanıp tuttuğunu, hareket ettikçe de ipin boynuna dolanarak nefessiz kalmasına neden olduğuna karar verdi.
UZMANLAR UYARDI
Olay karşısında yıkılan anne, kazadan kendini sorumlu tuttu.
Üzücü haberin basına yansımasıyla beraber İngiltere'de oldukça ses getiren kaza sonrası açıklamalarda bulunan uzmanlar, bebeklerin çevresinde süsleme için bu tür objeler kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.