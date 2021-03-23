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Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:08

’de iki yıl içinde dördüncü genel seçimler: yeniden kazanabilir

AA
İsrail’de iki yıl içinde dördüncü genel seçimler: Netanyahu yeniden kazanabilir

İsrailliler bugün bir kez daha genel seçimler için sandık başına gidiyor. İki yıl içinde tam dört kez erken seçim kararının alındığı ülkede bugün başlayan seçim sürecinde sandıklardan bir kez daha Başbakanı ’nun adının çıkması beklenirken hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmalarının seçim sonuçlarını çok fazla etkilemeyeceği öngörülüyor.

İsrail'de seçmenler, son 2 yıl içinde dördüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı. Ülkede 6,3 milyondan fazla seçmen, 37 partinin yarıştığı seçimde, 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DEVREDE

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ek önlemlerin alındığı seçimde, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'e kadar devam edecek. Kesin olmayan sonuçların yarın açıklanması beklenen seçimde, koronavirüs salgının sandığa katılım oranını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

NETANYAHU ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Hakkındaki yolsuzluk davası devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu, siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyan seçimi kazanarak koltuğunu korumayı hedefliyor.

İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre, seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede 13 partinin 120 sandalyeli meclise gireceği tahmin ediliyor. Netanyahu'nun partisi Likud'un en az 30 milletvekili çıkararak seçimi önde tamamlayacağı, rakibi Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisinin 18 milletvekiliyle ikinci olacağı belirtiliyor.

Kamuoyu yoklamalarında, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşamayacağı dolayısıyla da İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor.

Netanyahu'ya destek vermesi beklenen sağ partilerin 60 milletvekili çıkararak koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayının 1 sandalye uzağında kalabileceği dile getiriliyor.

Netanyahu'ya muhalif isimlerin koalisyon hükümeti kurmasının ise neredeyse imkansız olduğu dile getiriliyor. Zira muhalif isimlerin kuracağı koalisyon hükümetinde kimin başbakan olacağı ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku gibi çözülmesi zor gözüken sorunlar bulunuyor.

Meclise girmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yair Lapid'in başbakanlığına sıcak bakmadığı biliniyor.

Saar ve Bennett, Lapid'in başbakanlığını kabul etse bile bu koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Ortak Arap Listesi Bloku'nun desteği gerekiyor. Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Saar ve Bennett'in Ortak Arap Listesi Bloku'nun destekleyeceği bir koalisyonda yer almayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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İsrail’de iki yıl içinde dördüncü genel seçimler: Netanyahu yeniden kazanabilir
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