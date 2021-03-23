İsrail’de iki yıl içinde dördüncü genel seçimler: Netanyahu yeniden kazanabilir

İsrail'de seçmenler, son 2 yıl içinde dördüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı. Ülkede 6,3 milyondan fazla seçmen, 37 partinin yarıştığı seçimde, 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DEVREDE

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ek önlemlerin alındığı seçimde, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'e kadar devam edecek. Kesin olmayan sonuçların yarın açıklanması beklenen seçimde, koronavirüs salgının sandığa katılım oranını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.