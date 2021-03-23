Kendi sosyal medyasıyla geri dönüyor

Sosyal paylaşım platformları Twitter ile Facebook'un önce geçici, sonra sürekli olarak hesabını kapattığı eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönüyor. Trump'ın danışmanı Jason Miller, "Trump, yaklaşık iki veya üç ay içinde sosyal medyaya geri dönüyor" açıklamasında bulundu. Miller, bu sosyal medya platformunun Trump'a ait olacağını belirterek, "Bu, oyunu tamamen yeniden tanımlayacak ve herkes Başkan Trump'ın ne yaptığını görmek için onu izleyecek" ifadelerini kullandı. Trump'ın yeni sosyal medya platformu için birçok şirketten teklif aldığını ve kendi ekibini kurmaya başladığını dile getiren Miller, "Çok büyük bir platform olacak, on milyonlarca insanı oraya taşıyacak" dedi.