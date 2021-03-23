Merkel'den korkutan açıklama: Covid-19 peşimizi bırakmıyor!

PASKALYA İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER

Açıklamada nisan başında kutlanacak Paskalya Bayramı kapsamında temasların azaltılması amacıyla kısıtlamaların getirilmesinin kararlaştırıldığına işaret edilerek, 1 ve 3 Nisan'ın bir defaya mahsus "tatil günü" olarak tanımlanacağı ifade edildi. Paskalya Bayramı vesilesiyle 2 Nisan Cuma ve 5 Nisan Pazartesi daha önce tatil günü olarak belirlenmişti.

Böylelikle 1-5 Nisan'da evde kalma prensibinin geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, bu dönemde en fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verileceği ancak toplanan kişilerin sayısının 5 ile sınırlandırılacağı, 14 yaş altındaki çocukların bu sınırlama kapsamına alınmayacağı aktarıldı.