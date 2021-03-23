NATO Dışişleri Bakanları'ndan Rusya açıklaması: Hepimiz için bir tehdit olmaya devam ediyor

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya'nın konuşulduğu oturumun ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor." denildi.

"NATO ORTAK SAVUNMAMIZIN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR"

Açıklamada, tarafların NATO'nun merkezde olmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağı teyit etmek için bir araya geldiğinin altı çizilirken, "NATO, ortak savunmamızın temelini oluşturmaktadır. Birlikte Washington Anlaşmasına olan ciddi bağlılığımızı ve 5. Madde'de belirtildiği üzere bir müttefiki hedef alan saldırının hepimize yapılmış sayılacağını teyit ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.