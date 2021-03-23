Rejim bomba yağdırıyor Türkiye hayat veriyor

Milyonlarca sivilin yaşadığı Suriye'nin kuzeyinde Rusya ve İran destekli Şam rejimi son günlerde saldırılarını artırdı. Sınırın sıfır noktasındaki çadır kamplar ve hastaneler saldırıların hedefi oldu. Esad rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki grupların Etarip ilçesinde hedef aldığı hastane hizmet dışı kaldı. 400 bin sivil, sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Suriye rejimi bölgede yaşayan sivillerin üzerine ölüm saçarken Türkiye ise İdlib'de sivilleri yaşatmak için tüm gücüyle mücadele ediyor. Zor şartlar altında yaşayan siviller için bölgede AFAD koordinasyonunda 50 bin briket ev yapılıyor.Türk Kızılayı da, yardım malzemesi sevkiyatının yanı sıra bölgedeki hastanelere korona sürecinde yardım ediyor. Kızılay, 2 bin 806 sağlık personeliyle hizmet verdiği 8 hastane, 40 sağlık merkezi ve 4 mobil klinikte tedavi hizmetlerine ulaşamayanlara destek oluyor. İdlib'de bulunan hastane ve sağlık merkezlerine 80 adet ateş ölçer cihazı ve 130 adet solunum cihazı gönderilerek İdlib halkı yalnız bırakılmıyor. Türkiye Diyanet Vakfı, insani yardımdan eğitime, gıdadan giyeceğe, yakacaktan barınmaya kadar hayata dokunan her alanda savaş mağduru ailelere destek oluyor. İdlib'de sivillerin üstüne bomba yağarken aynı saatlerde Sadaka Taşı Derneği Genel Başkanı Kemak Özdal, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve ailesi adına yapılan 50 briket evi hak sahiplerine teslim ediyordu. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Esad rejimi ile destekçileri Rusya ve İran'ın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.