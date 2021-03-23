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Giriş Tarihi: 23.3.2021 22:39

Devlet Başkanı Putin 'da Covid-19 aşısı oldu

İHA
Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da Covid-19 aşısı oldu

Kremlin'den yapılan açıklamada Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın başkenti 'da aşı olduğu açıklandı. Akşam saatlerinde aşı olan Putin'in hangi aşıyı olduğu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Dün düzenlediği bir toplantıda korona virüs (Covid-19) aşısı olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da Covid-19 aşısı oldu.

HANGİ AŞI OLDUĞU BELİRTİLMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, "Putin, Covid-19'a karşı aşılandı. Kendisini iyi hissediyor" ifadelerini kullandı. Putin'in aşı olmasına rağmen yarın tüm gün boyunca çalışacağını belirten Peskov, Putin'in hangi aşıyı olduğu hakkında bilgi paylaşmadı.

KAMERALAR KARŞISINDA AŞI OLMADI

Sözcü Peskov daha önceki bir açıklamasında, Putin'in gün boyunca çalışacağını ve akşam saatlerinde aşı olacağını ifade etmiş, fakat Putin'in Covid-19 aşısını bir klinikte mi yoksa Kremlin Sarayı'nda mı olacağına değinmemişti. Putin ise yaptığı açıklamada, kameralar karşısında aşı olmayacağını ifade etmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da Covid-19 aşısı oldu
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