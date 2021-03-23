Sinovac aşısı hakkında son dakika açıklama: Çocuklarda etkili mi? İşte detaylar...

3 İLA 17 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARDA ETKİLİ

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.