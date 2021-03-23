Son Dakika: Koronavirüs aşı şirketi hakkında endişe verici rapor! "Güncel verileri açıklayın"

Federal sağlık yetkilileri Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının ABD'deki deneme sonuçlarında, etkinlik verilerinin güncel olmayan bilgilere dayandığını ve Pazartesi günü şirket tarafından yapılan "aşının etkin olma yüzdesi" ile ilgili açıklamanın şüphe uyandırdığını söyledi. İngiliz-İsveç şirketi ve küresel aşılama kampanyası için iyi bir haber olarak görülüyor.
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, gece yarısından sonra yayınlanan oldukça sıra dışı bir açıklamada, AstraZeneca'nın ABD'deki duruşmasını denetlemeye yardımcı olan Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne bağlı bağımsız bir tıbbi uzmanlar paneli olan veri ve güvenlik izleme kurulunun bildirimde bulunduğunu söyledi. devlet kurumları, Pazartesi günü geç saatlerde AstraZeneca'nın yayınladığı bilgilerden "endişe duyduklarını" açıkladı.
Enstitü, AstraZeneca'yı "etkinlik verilerini gözden geçirmek ve en doğru, güncel etkinlik verilerinin mümkün olan en kısa sürede kamuya açıklanmasını sağlamak için" izleme kurulu ile birlikte çalışmaya çağırdı.
Bu sabah yayınlanan açıklamada, AstraZeneca, Pazartesi günü açıkladığı ara sonuçların 17 Şubat itibarıyla güncel olduğunu söyledi.
Şirket, en güncel etkinlik verilerini derhal izleme kuruluyla paylaşacağını ve 48 saat içinde birincil analizin sonuçlarını yayınlamayı planladığını söyledi.
Pazartesi günü ABD'de aşı denemelerinin sonuçlarını açıklayan bir haber bülteninde, şirket Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşının Covid-19'a karşı yüzde 79 etkili olduğunu, önceki denemelerde gözlenenden daha yüksek bir rakam olduğunu ve en kötüsünü tamamen engellediğini söylemişti.