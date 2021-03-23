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Giriş Tarihi: 23.3.2021 17:19

Son Dakika: şirketi hakkında endişe verici rapor! "Güncel verileri açıklayın"

Son Dakika: Koronavirüs aşı şirketi hakkında endişe verici rapor! Güncel verileri açıklayın

Son dakika haberi... aşısı ile ilgili ’den dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. ’da federal yetkililere göre, bağımsız bir tıp uzmanları paneli, şirketin Pazartesi günü açıkladığı ümit verici sonuçların "güncel olmayan bilgilere" dayandığını söyledi.

Federal sağlık yetkilileri Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, 'nın Covid-19 aşısının 'deki deneme sonuçlarında, etkinlik verilerinin güncel olmayan bilgilere dayandığını ve Pazartesi günü şirket tarafından yapılan "aşının etkin olma yüzdesi" ile ilgili açıklamanın şüphe uyandırdığını söyledi. İngiliz-İsveç şirketi ve küresel aşılama kampanyası için iyi bir haber olarak görülüyor.

Son Dakika: Koronavirüs aşı şirketi hakkında endişe verici rapor! Güncel verileri açıklayın

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, gece yarısından sonra yayınlanan oldukça sıra dışı bir açıklamada, 'nın 'deki duruşmasını denetlemeye yardımcı olan Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne bağlı bağımsız bir tıbbi uzmanlar paneli olan veri ve güvenlik izleme kurulunun bildirimde bulunduğunu söyledi. devlet kurumları, Pazartesi günü geç saatlerde AstraZeneca'nın yayınladığı bilgilerden "endişe duyduklarını" açıkladı.

Son Dakika: Koronavirüs aşı şirketi hakkında endişe verici rapor! Güncel verileri açıklayın

Enstitü, 'yı "etkinlik verilerini gözden geçirmek ve en doğru, güncel etkinlik verilerinin mümkün olan en kısa sürede kamuya açıklanmasını sağlamak için" izleme kurulu ile birlikte çalışmaya çağırdı.

Son Dakika: Koronavirüs aşı şirketi hakkında endişe verici rapor! Güncel verileri açıklayın

Bu sabah yayınlanan açıklamada, , Pazartesi günü açıkladığı ara sonuçların 17 Şubat itibarıyla güncel olduğunu söyledi.

Şirket, en güncel etkinlik verilerini derhal izleme kuruluyla paylaşacağını ve 48 saat içinde birincil analizin sonuçlarını yayınlamayı planladığını söyledi.

Son Dakika: Koronavirüs aşı şirketi hakkında endişe verici rapor! Güncel verileri açıklayın

Pazartesi günü 'de aşı denemelerinin sonuçlarını açıklayan bir haber bülteninde, şirket Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşının Covid-19'a karşı yüzde 79 etkili olduğunu, önceki denemelerde gözlenenden daha yüksek bir rakam olduğunu ve en kötüsünü tamamen engellediğini söylemişti.

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Son Dakika: Koronavirüs aşı şirketi hakkında endişe verici rapor! "Güncel verileri açıklayın"
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