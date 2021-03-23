Son Dakika: Koronavirüs aşı şirketi hakkında endişe verici rapor! "Güncel verileri açıklayın"

Son dakika haberi... Koronavirüs aşısı AstraZeneca ile ilgili ABD’den dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Amerika’da federal yetkililere göre, bağımsız bir tıp uzmanları paneli, şirketin Pazartesi günü açıkladığı ümit verici sonuçların "güncel olmayan bilgilere" dayandığını söyledi.

Federal sağlık yetkilileri Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının ABD'deki deneme sonuçlarında, etkinlik verilerinin güncel olmayan bilgilere dayandığını ve Pazartesi günü şirket tarafından yapılan "aşının etkin olma yüzdesi" ile ilgili açıklamanın şüphe uyandırdığını söyledi. İngiliz-İsveç şirketi ve küresel aşılama kampanyası için iyi bir haber olarak görülüyor.