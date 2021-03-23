Yunan Başbakanı Miçotakis Girit’te konuşlanan ABD uçak gemisine çıktı

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimi körükleme girişimlerine devam eden Yunanistan, müttefiki ABD ile bölgede ortak bir askeri tatbikata başlayacağını duyurmuştu.
KIŞKIRTMA ÇABALARI HAD SAFHADA
Yunanistan'a destek veren ABD, taşıyıcı taarruz grubu Dwight D. Eisenhower uçak gemisini, Doğu Akdeniz'de Yunanistan Donanması'na bağlı unsurlarla birlikte yürütülen tatbikata katılması için Girit Adası'na demirledi.
Girit'teki Suda Üssü'ne demir atan dev uçak gemisini sonrası Yunan medyasında provokasyon çalışmaları başlamış, USS Dwight D. Eisenhower'ın Suda Üssü'nde çekilmiş fotoğrafları Yunan basınına servis edilmişti.
UÇAK GEMİSİNE ZİYARET
ABD uçak gemisinin Suda Üssü'ne demir atışını birçok Yunan televizyonu canlı yayınlarken, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de uçak gemisini ziyaret edeceği duyurulmuştu.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Girit'teki ABD uçak gemisine ziyaret | Video
Miçotakis, bölgede güç gösterisi yapmak umuduyla iş birliği gerçekleştirdiği ABD'li güçlerle, bugün öğle saatlerinde bir araya geldi. Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la birlikte uçak gemisine ziyarette bulundu.
İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Gerçekleştirdiği resmi ziyarette ABD donanmasının Avrupa-Afrika komutanı Amiral Robert Burke ve Taarruz Gücü komutanı Yarbay Scott Robertson tarafından karşılanan Miçotakis, USS Eisenhower'ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.
Yunan basını tarafından servis edilen haberlere göre ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Miçotakis, Washington ve Atina arasındaki askeri iş birliğinin üst seviyeye çıktığını vurguladı.