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Giriş Tarihi: 23.3.2021 16:47 Son Güncelleme: 23.3.2021 17:04

Yunan Başbakanı Miçotakis ’te konuşlanan uçak gemisine çıktı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yunan Başbakanı Miçotakis Girit’te konuşlanan ABD uçak gemisine çıktı

’de Türkiye ile yaşadığı gerilimi tırmandırmak için provokatif girişimlerine devam eden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda bölgede ile ortak gerçekleştirdiği askeri tatbikatı duyurmuştu. Doğu Akdeniz’deki krizde Yunanistan’a desteğini duyuran ve bölgeye uçak gemisini konuşlayan ABD’nin gemisine bugün Yunan Başbakanı Miçotakis’ten sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Yunan medyası, Miçotakis’in ziyaretini manşete taşıyarak Türkiye-Yunanistan gerilimine adeta destek verdi.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimi körükleme girişimlerine devam eden Yunanistan, müttefiki ABD ile bölgede ortak bir askeri tatbikata başlayacağını duyurmuştu.

KIŞKIRTMA ÇABALARI HAD SAFHADA

Yunanistan'a destek veren ABD, taşıyıcı taarruz grubu Dwight D. Eisenhower uçak gemisini, Doğu Akdeniz'de Yunanistan Donanması'na bağlı unsurlarla birlikte yürütülen tatbikata katılması için Girit Adası'na demirledi.

Girit'teki Suda Üssü'ne demir atan dev uçak gemisini sonrası Yunan medyasında provokasyon çalışmaları başlamış, USS Dwight D. Eisenhower'ın Suda Üssü'nde çekilmiş fotoğrafları Yunan basınına servis edilmişti.

UÇAK GEMİSİNE ZİYARET

ABD uçak gemisinin Suda Üssü'ne demir atışını birçok Yunan televizyonu canlı yayınlarken, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de uçak gemisini ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Girit'teki ABD uçak gemisine ziyaret | Video

Miçotakis, bölgede güç gösterisi yapmak umuduyla iş birliği gerçekleştirdiği ABD'li güçlerle, bugün öğle saatlerinde bir araya geldi. Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la birlikte uçak gemisine ziyarette bulundu.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Gerçekleştirdiği resmi ziyarette ABD donanmasının Avrupa-Afrika komutanı Amiral Robert Burke ve Taarruz Gücü komutanı Yarbay Scott Robertson tarafından karşılanan Miçotakis, USS Eisenhower'ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

Yunan basını tarafından servis edilen haberlere göre ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Miçotakis, Washington ve Atina arasındaki askeri iş birliğinin üst seviyeye çıktığını vurguladı.

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Yunan Başbakanı Miçotakis Girit’te konuşlanan ABD uçak gemisine çıktı
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