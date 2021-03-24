AB ile ABD el sıkıştı! Türkiye'ye Doğu Akdeniz mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

TÜRKİYE'YE DOĞU AKDENİZ MESAJI

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Borrell, toplantıda ele aldıkları konular arasında Doğu Akdeniz'in de bulunduğunu belirtti. Borrell, "Doğu Akdeniz konusunda gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişkideki çıkarlarımız temelinde (ABD ile) el ele vererek çalışacağız." dedi.