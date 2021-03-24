ABD: Türkiye değer verdiğimiz bir müttefik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve gelmesinden sonra ilk kez bir NATO zirvesine katıldı. Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda "Transatlantik Bağı Güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenledi.Türkiye ile ilişkilere dair bir soruya cevaben Blinken, Türkiye ile bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu, ancak NATO'nun diğer anlaşmazlık konularının yanı sıra özellikle Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltma konusunda ne kadar etkili bir rol oynadığını gösterdiğini kaydetti. Blinken, bunun çok olumlu bir örnek olduğunu ve gerginliği azaltma konusunda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'yle görüş ayrılıklarının bir sır olmadığına işaret eden Blinken, "Türkiye, uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına" vurgusunda bulundu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken'ın dün ayaküstü gerçekleştirdikleri mini zirve uluslararası ajanslar tarafından saniye saniye takip edildi. İkilinin daha detaylı görüşmesi de bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye konusunda "NATO, müttefiklerin oturup sorunlarını konuşma ve çözüm bulmaya çalışmaları için önemli bir platform görevi üstleniyor" dedi.NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, pandemi nedeniyle yaklaşık 1 yıl aradan sonra ilk kez Brüksel'deki NATO karargâhında bir araya geldi. Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini belirterek, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdittir" ifadesini kullandı. Yapılan ortak açıklamada "NATO kendini uyarlamaya devam edecek. Artan tehditler ve sistematik rekabetle karşı karşıyayız. Terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor. Güvenlik, refah ve demokrası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" denildi.