Telefon uygulamaları neden açılmıyor, kapanıyor? Android telefon Google sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası çözümü

Android telefonlarda kullanıcıları şaşırtan bir hata meydana geliyor. Akıllı cihazlarında yüklü olan uygulamaları açmak isteyenler ''Google sürekli olarak duruyor'' hatası ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu sorun nedeniyle Android çöktü mü, Android uygulamalar neden açılmıyor sorusu akıllara geldi. Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo ve LG gibi android tabanlı telefonları kullananlar, 'Google sürekli olarak duruyor', 'Google play hizmetleri durduruldu', 'Android uygulama durduruldu' ve 'Google play hizmetleri durmaya devam ediyor' hataları nedeni ile uygulamalara erişim sağlayamıyor. Bu durum, dünya genelindeki kullanıcıların hemen hemen tamamında görülüyor.

GOOGLE'DAN ANDROİD SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ HAKKINDA AÇIKLAMA!

Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü ile ilgili olarak Google'dan son dakika açıklaması geldi. Google, Samsung, Huawei, Xiaomi, LG ve Oppo gibi android tabanlı telefonlarda görülen hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Bununla beraber, Google sürekli olarak duruyor ve uyugulamalar kendiliğinden kapanıyor hatası çözümü için iki farklı yöntem de bulunuyor.

İşte, Android çöktü mü, telefonda uygulamalar neden açmıyor sorusunun yanıtı ve çözüm yöntemleri;