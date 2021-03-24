Telefon uygulamaları neden açılmıyor, kapanıyor? Android telefon Google sürekli olarak duruyor - MSA uygulamalar durduruldu açılmıyor hatası çözümü

Android telefonlarda kullanıcıları şaşırtan bir hata meydana geliyor. Akıllı cihazlarında yüklü olan uygulamaları açmak isteyenler ''Google sürekli olarak duruyor'' hatası ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu sorun nedeniyle Android çöktü mü, Android uygulamalar neden açılmıyor sorusu akıllara geldi. Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo ve LG gibi android tabanlı telefonları kullananlar, 'Google sürekli olarak duruyor', 'Google play hizmetleri durduruldu', 'Android uygulama durduruldu' ve 'Google play hizmetleri durmaya devam ediyor' hataları nedeni ile uygulamalara erişim sağlayamıyor. Bu durum, dünya genelindeki kullanıcıların hemen hemen tamamında görülüyor.
Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü ile ilgili olarak Google'dan son dakika açıklaması geldi. Google, Samsung, Huawei, Xiaomi, LG ve Oppo gibi android tabanlı telefonlarda görülen hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Bununla beraber, Google sürekli olarak duruyor ve uyugulamalar kendiliğinden kapanıyor hatası çözümü için iki farklı yöntem de bulunuyor.
İşte, Android çöktü mü, telefonda uygulamalar neden açmıyor sorusunun yanıtı ve çözüm yöntemleri;
ANDROİD UYGULAMALAR NEDEN AÇMIYOR HATASI
Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uygulamaların çökmesine neden olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
Bu arada Samsung Galaxy akıllı telefonda veya başka bir Android telefonda bu sorunu yaşıyorsanız, Android WebView güncellemesinin kaldırılması öneriliyor. Play Store'da WebView uygulamalasını aratın. Uygulamayı bulduktan sonra kaldır seçeneğine tıklayarak, Android Sistem WebView'ı kaldırabilirsiniz.
Bu sorunu çözümlemek için ilk yöntem sorunlu uygulamayı telefondan kaldırmak olacak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında bulunuyor.
Samsung Galaxy akıllı telefon veya başka telefonlarda şu yolu da kullanabilirsiniz:
-Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView'a tıklayın.
-Açılan sekmede üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.
-Güncellemeleri kaldırı tıklayın.
-İşlemi onaylayın ve telefonunuzu yeniden başlatın
Bu bahsettiğimiz işlem aşağı yukarı neredeyse tüm Android telefonlarda benzerdir.
Sadece güncellemeleri kaldırmanız yeterli. Eğer Android WebView uygulamasını devre dışı bırakırsanız, birçok uygulamada sorunlar yaşayabilirsiniz.
Eğer bu işlem işe yaramazsa, Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırabilirsiniz. Ancak bu durum Android 10'un altındaki Android sürümleri için geçerli.