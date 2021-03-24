Arakanlılar kampında facia: 15 ölü, 400 kayıp

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki Balukhali kampında çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, 400 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Klaauw, yangında 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine de dikkati çekerek, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı. Felakette kliniklerin ve dağıtım merkezlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Klaauv, önceliğin kadın ve çocuklar olduğunu kaydetti.