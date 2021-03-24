Bangladeş'te mülteci kampı yangınında çocuklar için çalışma başlatıldı

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangının ardından görevliler, tahliye sırasında ailelerinden ayrı düşen çocuklar için çalışma başlattı.
"MÜLTECİLER ANINDA HAYATINI KAYBETTİ"
Katolik Yardım Hizmetleri grubu yetkilisi Snigdha Chakraborty, kamptaki tahliye sırasında ayrı düşen çocukların hızla ailelerine kavuşturulması için çalıştıklarını belirtirken bu süreçte kaç çocuğun refakatçisiz kaldığına dair net bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Chakraborty, yangından kaçan çoğu mültecinin, akrabalarının ya da arkadaşlarının yanında kalmak için diğer kamplara gittiğini belirtti.
Öte yandan Bangladeşli yetkililer, yangın sırasında mültecilerin tahliyesine engel olduğu için eleştirilen belli noktalardaki dikenli tellerin gerekliliğini savundu.
"DİKENLİ TELLER KALDIRILSIN" ÇAĞRISI
Bangladeşli yetkili Muhammed Shamsud Douza, "Yangın o kadar hızlı yayıldı ki, mülteciler anında hayatların kaybetti." diyerek dikenli tellerin yangının söndürülmesi ve insanların tahliyesi sırasında sorun teşkil etmediğini iddia etti.
Bangladeş Mülteci Komiseri Shah Rezwan Hayat da dikenli tellerin kurtarma çalışmalarını aksattığına inanmadığını, kamplarda yeterince çıkış kapısının bulunduğunu savundu.
Uluslararası insani yardım kuruluşları ise kampların bazı bölümlerini çevreleyen dikenli tellerin kaldırılması çağrısı yaptı.
Görgü tanıkları, alevler barınaklara ulaştığında çocuklar ile yaşlıların tel örgüler nedeniyle kamptan çıkamadığına şahit olduklarını, dikenli tellerin yardımları yavaşlattığına ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşımını aksattığına işaret etmişti.
İnsan hakları gruplarına göre, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapan kampların belli noktalarını çevreleyen, 28 kilometrelik dikenli tel bulunuyor.