Bangladeş'te mülteci kampı yangınında çocuklar için çalışma başlatıldı

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangının ardından görevliler, tahliye sırasında ailelerinden ayrı düşen çocuklar için çalışma başlattı.

"MÜLTECİLER ANINDA HAYATINI KAYBETTİ"

Katolik Yardım Hizmetleri grubu yetkilisi Snigdha Chakraborty, kamptaki tahliye sırasında ayrı düşen çocukların hızla ailelerine kavuşturulması için çalıştıklarını belirtirken bu süreçte kaç çocuğun refakatçisiz kaldığına dair net bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Chakraborty, yangından kaçan çoğu mültecinin, akrabalarının ya da arkadaşlarının yanında kalmak için diğer kamplara gittiğini belirtti.