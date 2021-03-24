Boris Johnson’dan tepki çeken koronavirüs gafı: Başarımızı buna borçluyuz

BBC'ye konuşan bir kaynak da "Johnson'ın bu sözleri kullandıktan çok kısa süre sonra geri adım attığını, daha önce bir sözü bu kadar hızlı ve şiddetli bir şekilde geri almaya çalışan birini görmediğini" ifade etti.

"BUNLARI UNUTUN"

Toplantıya katılan milletvekillerinden biri de Johnson'ın, sözleri nedeniyle "ortalığı karıştırdığını ve maksadı aştığını" fark ettiğini aktardı. Johnson'ın, sözlerini, katılımcıların ortak hafızadan silmelerini istediği öne sürüldü.