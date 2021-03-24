Bütün dünyada merak uyandırmıştı! "Hazar Denizi Canavarı" Moskova'ya götürüldü

Sovyetler Birliği döneminde 1965 yılında geliştirilen 1966 ve 1980 yılları arasında Hazar Denizi'nde testleri yapılan hem uçağa hem de gemiye benzeyen devasa savaş makinesi Ekranoplan testler sırasında kaza yaptı. Rusça'da "korabl maket" yani "prototip gemi" anlamına gelen uçağın amacı özellikle Karadeniz'de yük taşımak ve düşman gemilerini etkisiz hale getirmek oldu.

Pilotaj hatası nedeni ile kaza yapan aracın hızı saatte 500 kilometre hıza ulaşırken, 10 adet motoru bulunuyor. 92 metre uzunluğu ve 38 metre kanat açıklığı olan araç ayrıca suyun 4 metre üstünde uçabilme yeteneğine sahip. Hedefleri doğrudan görebilme ve "P-270 Moskit" tipi güdümlü füzelerle düşman unsurlarını vurabiliyordu.