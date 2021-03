Dünya genelinde ışıklar iklim krizine dikkat çekmek için bir saatliğine kapatılacak

İklim krizine dikkat çekmek için WWF tarafından 2007'den bu yana dünya genelinde milyonlarca insanın katılımıyla düzenlediği küresel etkinlik Dünya Saati'nde bu yıl "değişim" çağrısı yapılacak.

Işıklar 27 Mart Cumartesi akşamı,20.30 - 21.30 saatleri arasında bir saatliğine değişim için kapatılacak.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen "Dünya Saati", bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30 – 21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşecek. İklim krizine dikkat çekmek için ışıkların bir saatliğine kapanacağı küresel etkinlik, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak.



Ülkemizde WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği etkinliğin katılımcıları İklim kriziyle mücadele için "Dünya Saati, Değişim Saati" diyerek, dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesi olacak.



Dünya Saati etkinlikleri çerçevesinde, 25 Mart Perşembe akşamı, 20.30 - 21.30 saatleri arasında, Türkiye'nin iklim krizi ile mücadelede kararlılık göstermesi ve Paris Anlaşması'nı onaylaması için ortak çağrıda bulunan sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile bir webinar düzenlenecek. Sürdürülebilir Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA) Kurucu Direktörü Bengisu Özenç, Ekosfer Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz ve WWF-Türkiye İklim Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Sabuncu, WWF-Türkiye İletişim Grup Müdürü Dr. Neyran Akyıldız'ın modere edeceği webinarda iklim krizinin farklı boyutlarını masaya yatıracak.



ASLI PASİNLİ: "DÜNYA SAATİ'NDE, DEĞİŞİMİN PARÇASI OLUN"



WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bütün kesimleri değişimin parçası olmaya davet ederek şu açıklamayı yaptı: "Bizler iklim krizinin her geçen gün daha belirgin bir şekilde hissedilen somut etkilerini yaşayan ilk ama bu kötüye gidişi durdurabilecek son nesiliz. Ülkemiz kuraklık başta olmak üzere iklim krizinin etkilerini en ciddi ölçüde yaşaması beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin iklim krizi ile mücadelede geçtiğimiz yıllar içerisinde hız kazanan düşük karbon ekonomisine geçiş ve enerji dönüşümü sürecinin dışında kalması beklenemez. Bugün harekete geçmezsek, hiç de uzak olmayan bir gelecekte iklim krizinin çok daha şiddetli etkileriyle yüzleşeceğiz; o nedenle gelin, Dünya Saati'nde ışıkları kapatarak bir saatliğine gezegenin sesine, değişim çağrısına kulak verelim." Dedi.