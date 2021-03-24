Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan hadsiz çıkış! Türkiye skandal hakkında sözler

Fransa'da gelecek aylarda gerçekleşecek bölgesel seçimleri ve 2022 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyunu hedefleyeceğini iddia eden Macron, söz konusu girişimlerin okullar ve camiler üzerinden yapılacağı iddiasını sürdürdü.

MACRON'UN TÜRKİYE KORKUSU: KAPILARI AÇARLAR

"Tehditler örtülü değil, bence bu nedenle oldukça net olmalıyız" ifadelerini kullanan Macron, Türkiye'nin Fransa içindeki etki, alanlarını artırdığını söyledi.

Yaptığı bu skandal açıklamaların ardından Türkiye korkusunu yineleyen Fransız Cumhurbaşkanı, "Bir gecede 'Artık sizinle çalışamayız, müzakere yok' derseniz, kapıları açarlar ve Avrupa'ya gelen 3 milyon mülteciniz olur. Türkiye ile birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.