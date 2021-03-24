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Giriş Tarihi: 24.3.2021 10:05 Son Güncelleme: 24.3.2021 10:25

Cumhurbaşkanı ’dan hadsiz çıkış! skandal hakkında sözler

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan hadsiz çıkış! Türkiye skandal hakkında sözler

Sık sık karşıtı çıkışlarıyla gündeme gelen, geçtiğimiz aylarda başta İslam karşıtı sözleri olmak üzere Türkiye'yi de hedef alan ifadeler kullanmaktan çekinmeyen Cumhurbaşkanı , dün akşam kullandığı ifadelerle eleştiri oklarını yine üzerinde topladı. Her fırsatta AB ülkelerini Türkiye’yi boykot etmeye çağıran, Türkiye’nin küresel bir güç olma yolunda onu bir tehdit olarak gören Cumhurbaşkanı, dün ülke basınına verdiği demeçte Türkiye’nin Fransa seçimlerine müdahale etmeye çalışacağı iddiasında bulundu.

Fransa'nın provokatif Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam saatlerinde yine hadsiz bir çıkışta bulundu. Türkiye'nin edindiği sağlam bölgesel güçle birlikte küresel etkinliğini artırmasından duyduğu endişeyi her fırsatta dile getiren, çıkar çatışması yaşadığı durumlarda AB'yi Türkiye karşıtı eylemlere teşvik etmeye çağıran Macron, dün yine tepki çeken ifadelere imza attı.

"TÜRKİYE FRANSA SEÇİMLERİNE MÜDAHALE EDECEK"

France 5 televizyon kanalına konuk olan Macron'a, Fransa ile Türkiye arasında devam eden gergin ilişkiler soruldu. Türkiye'nin, Fransız hükümetine karşı üstü açık tehditleri olduğunu iddia eden Fransız Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yaklaşan Fransa seçimlerine müdahale edebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Fransa'da gelecek aylarda gerçekleşecek bölgesel seçimleri ve 2022 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyunu hedefleyeceğini iddia eden Macron, söz konusu girişimlerin okullar ve camiler üzerinden yapılacağı iddiasını sürdürdü.

MACRON'UN TÜRKİYE KORKUSU: KAPILARI AÇARLAR

"Tehditler örtülü değil, bence bu nedenle oldukça net olmalıyız" ifadelerini kullanan Macron, Türkiye'nin Fransa içindeki etki, alanlarını artırdığını söyledi.

Yaptığı bu skandal açıklamaların ardından Türkiye korkusunu yineleyen Fransız Cumhurbaşkanı, "Bir gecede 'Artık sizinle çalışamayız, müzakere yok' derseniz, kapıları açarlar ve Avrupa'ya gelen 3 milyon mülteciniz olur. Türkiye ile birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile diyaloğun hala gerekli olduğuna da dikkat çeken Macron, "Bu yılın başından beri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkileri yeniden tesis etme arzusunu not ettim ve bunun mümkün olduğuna inanmak istiyorum. Ancak belirsizlikler sürerse yeniden ilişki kuramayız." yorumunda bulunarak iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi tırmandıran tarafın Fransa olduğunu adeta gözler önüne serdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan hadsiz çıkış! Türkiye skandal hakkında sözler
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