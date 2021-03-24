İngiliz ordusu, Türk SİHA’ları örnek aldı

İngıltere'de hükümet "Rekabetçi Bir Çağda Savunma" başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı. Buna göre İngiltere'nin yeni savunma strateji belgesinde, Libya ve Dağlık Karabağ'da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu, asker sayısının azaltılmasının planlandığı, İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği bildirildi. Türkiye'nin "terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki" olarak tanımlandığı belgede, Birleşik Krallık'ın Türkiye ile iş birliği konularında ilişkileri sağlamlaştıracağı kaydedildi.