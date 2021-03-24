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Giriş Tarihi: 24.3.2021 22:38

'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

İHA
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da yaygın olarak görüldüğü ülkelerden 'de son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 126 bin 382'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 126 bin 382'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 605 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 312 bin 908'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 28 milyondan fazla kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, yaklaşık 2,5 milyon kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti
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