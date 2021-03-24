İsrail yanlışlıkla yayınladı! O yerler ifşa oldu!

Dünyaya gizlilik, güvenlik ve istihbarat dersi vermekle övünen İsrail devleti, sabah saatlerinde skandal gelişmelerle çalkalandı. Haaretz gazetesinin haberine göre, siviller için koronavirüs test merkezlerinin açık adresini ve konumunu gösteren online harita yayınlamak isteyen İsrail ordusu, resmi sitesinden yaptığı paylaşımın ardından yaptıkları hata karşısında donakaldı.

TARİHİ HATA ÇOK KONUŞULDU

İsrail Savunma Kuvvetleri, siviller için yayınlanan haritada, gizli askeri üslere ilişkin bilgilere de yer verdi. Haaretz'in farkettiği tarihi hatanın ardından iletişime geçtiği İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa bir süre sonra haritayı yayından kaldırsa da, askeri üslere dair gizli bilgiler, dakikalarca dolaşıma açık kaldı.