İsrail’de sandık sayımı devam ediyor: Netanyahu yolsuzluk iddialarına rağmen önde

Channel 12 News tarafından açıklanan sandık çıkış anketinde ise, Likud'un 31 sandalye kazandığını ve geniş bir farkla meclisin en büyük partisi olduğu ifade edildi. Ankette, Lapid Yesh Atid Partisi 18 sandalye, Şas ve Birleşik Arap Listesi Partileri 9 sandalye, Yamina Partisi 8 sandalye, Yisrael Beyteinu, Mavi ve Beyaz, Dini Siyonizm ve İşçi Partisi'nin 7 sandalye ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, Yeni Umut, ve Meretz Partilerinin ise 6 sandalye aldığı ifade edildi.

Channel 13 News sandık çıkış anketinde, Likud'un 33 sandalyeyle, 16 sandalye kazanan Lapid Yesh Atid'i ikiye katladığı belirtildi. Mavi ve Beyaz, Şas ve Yisrael Beyteinu bu ankete göre 8 sandalye kazandı.