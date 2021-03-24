İtalya'da Etna Yanardağı korkusu! Böyle görüntülendi

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

HAREKETLİLİK KORKUTTU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, 16 Şubat'tan bu yana 16. kez lav ve kül püskürttü.