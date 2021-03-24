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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:59

'da korkusu! Böyle görüntülendi

AA
İtalya'da Etna Yanardağı korkusu! Böyle görüntülendi

’nın en aktif yanardağlarından , korkutan hareketliliğine devam ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında kül püskürtmeye başlayan ’nda lav çıkışı gözleniyor. Etna Yanardağı’nın faaliyete geçmesinin ardından volkanik depremlerde de artış yaşandı.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

HAREKETLİLİK KORKUTTU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, 16 Şubat'tan bu yana 16. kez lav ve kül püskürttü.

Dağın aktif güneydoğu kraterinde meydana gelen patlama sebebiyle yanardağ yamacında lav akışı gözlendi.

Dağın püskürttüğü küllerin 4 ila 6 kilometreye kadar yükseldiği ve uydudan da rahatça görülebildiği ve bu nedenle Katanya kenti hava sahası üzerinde kırmızı kodlu uyarı verildiği aktarıldı.

HAVALİMANI KÜLLE KAPLANDI

Yanardağın püskürttüğü kül sebebiyle Katanya havalimanının pistinin de külle kaplandığı, uçuşlara gece boyunca ara verildiği ve pistin temizlendiği kaydedildi.

Etna'daki volkanik hareketlilik öncesinde ve sonrasında dağın çevresinde volkanik depremlerin kaydedildiği bildirildi.

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İtalya'da Etna Yanardağı korkusu! Böyle görüntülendi
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