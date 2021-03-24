Klonlamada yeni tartışma: Mamutlar geri mi dönüyor

ABD'de nesli tükenme tehlikesi altındaki kara ayaklı gelinciğin 30 yıl önce ölen bir hayvanın genleri sayesinde klonlanması, nesli yıllar önce tükenmiş hayvanları geri getirmenin mümkün olup olmadığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Elizabeth Ann ismi verilen ilk kara ayaklı gelincik klonu, 10 Aralık'ta dünyaya gelmişti. Şu anda kendi başının çaresine bakabildiği belirtilen Elizabeth Ann, 30 yıldan uzun süre önce ölen bir hayvanın korunmuş genlerinden doğmuştu. Büyük yankı uyandıran bu başarının ardından gözler Harvardlı bilim insanlarına çevrildi. Zira Harvard Üniversitesi'nde Prof. George Church'ün liderliğindeki bir grup araştırmacı, nesli yaklaşık 4 bin yıl önce tükenen yünlü mamutları genetik mühendisliğinden yararlanarak geri getirmeye çalışıyor. Prof. Church, "Amacımız, melez bir filmamut embriyosu üretmek. Mamut özellikleri taşıyan bir dizi fil gibi düşünün. Henüz o noktada değiliz ama birkaç yıl içinde ulaşabiliriz" dedi.