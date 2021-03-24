Netanyahu’nun partisi seçimi önde bitirdi

İsrail halkı 2 yıl içinde 4. kez sandığa giderek dün genel seçimlerde oy kullandı. Sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimde birinci oldu. Likud'a destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 54 sandalyeye ulaştı. Netanyahu'ya destek verme ihtimali olan Naftali Bennett liderliğindeki Yamina partisi ise 7 milletvekiliyle mecliste temsil edilme hakkı kazandı. Buna göre, Netanyahu'nun 120 sandalyeli İsrail meclisinde 61 sandalyeye ulaşarak hükümeti kurabilmesi için Yamina'nın desteğini alması gerekiyor.