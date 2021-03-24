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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:32

'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

AA
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ocak ayından bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı.

Bu süre zarfında ülkeyi etkisi altına alan salgında Edo, Ondo, Kaduna, Taraba, Ebonyi, Plateau ve Bauchi eyaletlerinde 191 vaka tespit edildi.

LASSA ATEŞİNE, NİJERYA'DA İLK OLARAK 1969'DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

KURAK DÖNEMLERDE YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi hayatını kaybederken, 2020'de ülkenin 29 eyaletinde 300'den fazla kişi bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
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