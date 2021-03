Pandemi döneminde sahiplenerek yalnızlıklarını paylaştılar

Koronavirüs dünyaya yayılırken, akıllara evcil hayvanlarımızla ya da sokaklarda bakımını üstlendiğimiz hayvanlarla olan yakınlığımızı getirdi. "Virüsü hayvanlar da bulaştırır mı?" endişesi hepimizi düşündürürken bilim insanlarından gelen açıklamalar yüreklerimize su serpti. Hal böyle olunca da virüsün evlere hapsettiği insanlar yalnızlığını, barınaklardan sahiplendikleri dostlarla paylaştı. Bu süreçte hayvan sahiplenmek için en çok ziyaret edilen yerlerden biri ise Sarıyer Belediyesi'nin Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi oldu.





Koronavirüs salgınının dünyada hızla yayılmasıyla birlikte Avrupa ve ABD'de de hayvan sahiplenme oranları oldukça arttı. Öyle ki yurt dışı haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, belli bir dönemde New York'taki barınaklarda sahiplenecek hayvan bulmak imkânsız hale gelmişti. Yurt dışında durum böyleyken, Türkiye'de salgının ilk döneminde "Evcil hayvanlar koronavirüs bulaştırır mı?" sorusu beraberinde sevimli dostlarımızı sahiplenme oranlarını düşürürken; insanlar, bakımını üstlendikleri hayvanlardan da uzaklaşmışlardı. Ancak bu durum koronavirüsün başlamasından birkaç ay sonra tersine döndü.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, şu anki verilerle evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşmasının mümkün olmadığını açıkladı. Böylece insanlar yeniden hayvan barınaklarına yönlendi. Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bulunan evsiz hayvanlar ise web adresinde oluşturulan bir sayfa ile hayvanseverlerle bir araya getirildi. Sitede yayınlandığı günden beri hızla yeni yuvalarına kavuşan dostlarımızdan biri ise enerjisiyle tüm mahalleliyi kendine hayran bırakan Lucky oldu.





LUCKY YENİ YUVASINDA ÇOK MUTLU



Geçici Bakımevi'nden köpek sahiplenen Sarıyerli hayvanseverlerden Bülent Sülün "Daha önceden bir köpeğimiz vardı, o ölünce çocuklar çok üzüldü. Biz de Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yetkilileri ile iletişime geçtik. Sahiplendiğimiz köpek için hemen bir kulübe aldık, bahçede bakmak istiyoruz çünkü korunması için gerekli olan her şeyi edindik. Köpeğimiz Lucky'i sahiplendikten sonra yine Bahçeköy'de bulunan veterinerlik kliniğine gittik. Lucky ile çok güzel ilgilendiler. Tüm taramaları yapıldı. Şu an bir rahatsızlığı yok. Barınaktan almak istedik, hem hastalıklarıyla ilgileniriz dedik hem de bir cana sıcak bir yuva olmak istedik. Mahalleli de Lucky'i çok sevdi. Komşu çocukları her gün Lucky'i ziyaret ederek Rumeli Kavağı'nda gezintiye çıkarıyor. Kısa sürede herkesin gönlünü fetheden Lucky yeni yuvasında çok mutlu" dedi.