Selin vurduğu Avustralya'da yeni tehlike! Örümcek istilası: 10 dakikada öldürebilir

Avustralya'da meydana gelen sel felaketi, bir kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, Sidney'in kuzeybatısında sel sularının ortasında mahsur kalan arabada bir kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Hayatını kaybeden vatandaşın kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.