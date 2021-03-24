Son dakika: Süveyş Kanalı'nda tarihi görüntü! Dev gemi karaya oturdu

Son dakika haberler...Mısır'da bulunan ve dünyanın en kritik ticaret güzergahlarından biri olan Süveyş Kanalı'nda tgeçiş trafiği durdu. Dev bir gemi akraya oturdu.

Geminin bağlı olduğu firma kanaldan geçmek üzereyken gemiyle iletişimin bir anda kesildiğini söyledi. Bölgede esen şiddetli rüzgarın da gemiyi rotasından saptırarak karaya oturtmuş olması da ihtimaller arasında.

Gemiyi kurtarma çalışmaları saatlerdir sürüyor. Geminin kurtarılmasının en az birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

1869'da açılan Süveyş Kanalı Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlıyor. Petrol, doğalgaz ve kargo taşımacılığında doğuyla-batıyı birbirine bağlayan dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.

Dünya deniz ticaretinin %10'unun 193 km'lik Süveyş Kanalı'ndan geçerek gerçekleştiği belirtiliyor.