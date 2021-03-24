Sorunların çözümünde ortak çaba vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve Kovid-19 ile mücadele ele alındı. İki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulanırken, PYD/YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör gruplarıyla mücadele noktasında Türkiye'nin hassasiyeti ve kararlılığı ifade edildi. ANKARA