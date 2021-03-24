Süpermarkette katliam: 10 ölü

Coloradoeyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers adlı süpermarkete gelen Ahmad Al Aliwi Alissa (21) dehşet saçtı. Polisin açıklamasına göre silahlı saldırı, yerel saatle 14.30'da (TSİ 23.00) başladı. Alissa bir anda etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren saldırı sırasında markette can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralananlara müdahale amacı ile süpermarketin park alanına 2 ambulans helikopter iniş yaptı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için operasyon düzenledi. İçeriye giren polislerle çatışan Alissa ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Alissa'nın kurşunlarına hedef olan 20-65 yaşlarındaki 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşamını yitirenlerden birinin saldırıya ilk müdahale eden 51 yaşındaki polis memuru Eric Talley olduğu belirtildi. Diğer 9 kişinin ise kimlikleri açıklanmadı. Gözaltına alınan saldırgan, hastanede tedaviye alındı.Saldırı anları, bazı görgü tanıkları tarafından sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Görüntülerde Alissa'nın marketten kaçmaya çalışırken ateş açıldığı, olay yerine gelen polislerin etrafı kuşattığı, ardından da şortlu bir kişinin elleri kelepçeli olarak götürüldüğü görüldü. Polis, taktiksel tehlikesini belirterek canlı yayınların yapılmaması çağrısında bulundu.Colorado Valisi Jared Polis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu üzüntülü ve kederli zamanda dualarım Coloradolu dostlarımızla birlikte" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Başkan Joe Biden'ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini ifade etti. Colorado'daki bu saldırının, ABD genelinde son 7 günde yaşanan 7'nci silahlı saldırı olduğu kaydedildi.