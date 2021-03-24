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Haberler Dünya Haberleri Uçak pistinde dehşet anları! Uçuş takımları açılmayan uçak böyle iniş yaptı!
Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:42 Son Güncelleme: 24.3.2021 12:04

pistinde dehşet anları! Uçuş takımları açılmayan uçak böyle iniş yaptı!

DHA
Uçak pistinde dehşet anları! Uçuş takımları açılmayan uçak böyle iniş yaptı!

’nın Rondonia eyaletinin kasabasında uçuş takımları arızalanan ve açılmayan , gövdesi üzerine iniş yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Brezilya medyası kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Brezilya'da uçuş takımları arızalanan ve açılmayan uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi | Video

GÖVDESİ ÜZERİNE İNİŞ YAPTI

Olay, Brezilya'nın Rondonia eyaletinin Ji Parana kasabasında meydana geldi. Uçuş takımları arıza nedeniyle açılmayan MU-2 tipi çift motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.

Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

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Uçak pistinde dehşet anları! Uçuş takımları açılmayan uçak böyle iniş yaptı!
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