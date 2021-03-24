Uğur Şahin ve Özlem Türeci sevindiren haber! İnsan ömrü uzatılabilir





"KÖPEKLERİN 14 SENE YAŞAMALARININ İKNA EDİCİ BİR NEDENİ YOK"



Şahin, "Yenileyici yaklaşımlar oldukça ilgi çekicidir. Bu, hücre yenilenmesi ile değil, aynı zamanda organların yenilenmesi ile de ilişkilidir. Ama burada önemli soru şu: Yaşlanmamıza ne sebep olur? Neden yaşlanmamız gerektiğine veya neden bu kadar çabuk yaşlanmamız gerektiğine dair ikna edici bir neden yok. Köpeklerin sadece 14 yaşına kadar yaşamalarının ikna edici bir nedeni yok" derken, "Bu durum hücrelerimizin programlanmasıdır ve prensip olarak bu programlamaya müdahale etmek mümkündür. Bu çok ilginç ve oldukça heyecan verici bir araştırma alanı" ifadelerini kullandı.