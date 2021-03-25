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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:25 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:26

’de silahlı saldırgan paniği! Markete girişi korku yarattı

AA
ABD’de silahlı saldırgan paniği! Markete girişi korku yarattı

Geçtiğimiz günlerde ’nin eyaletinde yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yarattığı korku iklimi devam ederken, dün panik yaratan bir olay daha yaşandı. şehrinde üzerinde 5 silah bulunan bir kişi, markete daldı. Çelik yelekle marketin tuvaletine giren kişi, yeni bir silahlı katliam korkusuna neden oldu.

ABD son zamanlarda artış yaşanan silahlı saldırılar nedeniyle zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Colorado eyaletindeki bir süpermarkete, kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetmişti. Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ülkede dün gerçekleşen bir olay, panik havasını daha da artırdı.

5 SİLAHLA MARKETE DALDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, üzerinde tüfek ve çelik yelek bulunan kişinin Atlantik İstasyonu'ndaki Publix markette tuvalete girdiğini görenler polis acil hattını aradı.

Olay yerine gelen polis şüpheliyi yakalarken 22 yaşında olduğu belirtilen Rico Marley adındaki kişinin üzerinden 2 uzun namlulu silah, 3 de tabanca çıktı.

SALDIRILAR ARTIYOR

Marley'i "dikkatsiz davranma suçlaması" ile gözaltına alan polis, üzerinden çıkan silahlara da el koydu. Polis, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini, Marley'in akıl sağlığı üzerine de değerlendirme yapılacağını kaydetti.

22 Mart'ta Colorado'nun Boulder şehrinde bir markete girip ateş açan Ahmet Alissa adlı 21 yaşındaki silahlı saldırgan 10 kişinin ölümüne neden olmuştu.

16 Mart'ta da Robert Aaron Long adlı 21 yaşındaki zanlı, Atlanta'da 3 ayrı masaj salonuna düzenlediği silahlı saldırıda 6'sı Asya kökenli kadın 8 kişiyi öldürmüştü.

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ABD’de silahlı saldırgan paniği! Markete girişi korku yarattı
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