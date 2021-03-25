ABD’de yeniden açılacak eğlence parklarında koronavirüse karşı ‘bağırma’ yasağı getirildi

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan tema parklarında, özellikle hız treni gibi topluca kullanılan araçlarda getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. CAPA tarafından yayınlanan yeniden açılma kriterlerinde yer alan "Aktivitelerin Kısıtlanması" maddesindeki 'bağırmayı ve derin nefes almayı' sınırlandırma açıklaması, özellikle hız trenlerinde bağırma yasağı olarak basında yer aldı.

BAĞIRMANIN SINIRLANDIRILMASI KAFA KARIŞTIRDI

CAPA, sosyal medyadan böyle bir yasak getirmediğini belirtse de bağırma aktivitesinin sınırlandırılmasının nasıl olacağı konusunda eleştirilerin hedefi oldu.