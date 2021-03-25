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Haberler Dünya Haberleri ABD’de yeniden açılacak eğlence parklarında koronavirüse karşı ‘bağırma’ yasağı getirildi
Giriş Tarihi: 25.3.2021 13:33

ABD’de yeniden açılacak eğlence parklarında koronavirüse karşı ‘bağırma’ yasağı getirildi

DHA
ABD’de yeniden açılacak eğlence parklarında koronavirüse karşı ‘bağırma’ yasağı getirildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan eğlence alanında, ABD’den oldukça konuşulan bir adım geldi. Salgın nedeniyle kapalı olan tema parklarında, hız treni gibi çığlık atılan araçlarda koronavirüsün yayılmasını önlemek için bağırma yasağı getirildi. Tema parklarının yeniden açılmasına dair yapılan düzenlemelerde Gezi ve Parklar Derneği ‘bağırmayı ve derin nefes almayı sınırlandırma’ maddesini eklettirdi.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan tema parklarında, özellikle hız treni gibi topluca kullanılan araçlarda getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. CAPA tarafından yayınlanan yeniden açılma kriterlerinde yer alan "Aktivitelerin Kısıtlanması" maddesindeki 'bağırmayı ve derin nefes almayı' sınırlandırma açıklaması, özellikle hız trenlerinde bağırma yasağı olarak basında yer aldı.

BAĞIRMANIN SINIRLANDIRILMASI KAFA KARIŞTIRDI

CAPA, sosyal medyadan böyle bir yasak getirmediğini belirtse de bağırma aktivitesinin sınırlandırılmasının nasıl olacağı konusunda eleştirilerin hedefi oldu.

CAPA'nın hazırladığı, tema parklarının yeniden açılması kriterlerinde getirdikleri bu ilginç sınırlandırma hakkında yasak olmadığını açıklamasına rağmen ziyaretçilerin hız treni gibi eğlence araçlarında bağırmayı nasıl sınırlandıracakları konusu sosyal medyada viral oldu.

TEMA PARKLARI 1 NİSAN'DA AÇILIYOR

CAPA'nın üyeleri arasında dünyaca ünlü Disneyland, Six Flags ve Legoland tema parkları bulunuyor. Öte yandan, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya eyaletinde bulunan tema parklarının 1 Nisan'dan itibaren açılacağını duyurdu.

JAPONYA'DA 2020 YILINDAN BERİ UYGULANIYOR

Japonya'da tema parklarında Temmuz 2020'den bu yana 'bağırma yasağı' uygulaması kullanılıyor. Başkent Tokyo'da Fuji-Q Highland ziyaretçileri, tema parkı yetkililerinin kendilerine "İçinizden bağırın" şeklinde tavsiye verdiklerini ifade etti.

Park yöneticileri örnek temsil etmesi için saatte 120 kilometreye ulaşabilen hız trenine binerek, bağırmadan turu tamamladı. O anlar ise Fuji-Q Highland tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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ABD’de yeniden açılacak eğlence parklarında koronavirüse karşı ‘bağırma’ yasağı getirildi
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