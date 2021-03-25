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Haberler Dünya Haberleri AstraZeneca skandallarla gündemdeydi... Şirket aşının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda...
Giriş Tarihi: 25.3.2021 15:52

skandallarla gündemdeydi... Şirket aşının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda...

AA
AstraZeneca skandallarla gündemdeydi... Şirket aşının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda...

Son dakika haberi.. ilaç firması, yan etkileri nedeniyle tartışmalara neden olan aşısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 76 koruma sağladığını savundu. Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Gelen son dakika haberine göre, 'dan yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ile geliştirilen Kovid-19 aşısı üzerinde yeni çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, aşının güçlü koruma sağladığının yeni çalışmalarla tespit edildiği ve aşının Kovid-19'u önlemede yüzde 76 etkili olduğu kaydedildi. AstraZeneca, 22 Mart'ta ABD'de 32 bin 449 kişi üzerinde devam eden Kovid-19 aşısının 3. faz çalışmalarının ara güvenlik ve etkinlik analizlerine ilişkin verileri paylaşmıştı.

AstraZeneca skandallarla gündemdeydi... Şirket aşının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda...

ABD Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, 'nın, faydalı veriye ilişkin noksan görüş sağlamış olabileceğinden endişe duyulduğunu açıklamıştı.

AstraZeneca skandallarla gündemdeydi... Şirket aşının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda...

ABD'de aşısının kullanımına izin verilmesi için Gıda ve İlaç Dairesi ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, bağımsız danışma komitelerinin sağladığı verinin kapsamlı değerlendirmesinin ardından aşıyı onaylaması gerekiyor.

AstraZeneca skandallarla gündemdeydi... Şirket aşının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda...

OXFORD-ASTRAZENECA TARTIŞMASI

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

AstraZeneca skandallarla gündemdeydi... Şirket aşının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda...

Dünya Sağlık Örgütü aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.

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AstraZeneca skandallarla gündemdeydi... Şirket aşının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda...
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