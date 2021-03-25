AstraZeneca skandallarla gündemdeydi... Şirket aşının Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı konusunda...

Son dakika haberi.. AstraZeneca ilaç firması, yan etkileri nedeniyle tartışmalara neden olan aşısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 76 koruma sağladığını savundu. Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Gelen son dakika haberine göre, AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ile geliştirilen Kovid-19 aşısı üzerinde yeni çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, aşının güçlü koruma sağladığının yeni çalışmalarla tespit edildiği ve aşının Kovid-19'u önlemede yüzde 76 etkili olduğu kaydedildi. AstraZeneca, 22 Mart'ta ABD'de 32 bin 449 kişi üzerinde devam eden Kovid-19 aşısının 3. faz çalışmalarının ara güvenlik ve etkinlik analizlerine ilişkin verileri paylaşmıştı.