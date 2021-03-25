Beyaz Saray’dan izin çıktı: Meksika sınırından görüntü alacaklar

ABD'de sınırdaki düzensiz göçmen krizi giderek büyürken, resmi belgelere göre ABD kolluk birimleri ocak ayında 5 bin 600, şubatta 9 bin 300, martın ilk 20 gününde ise 11 bin ebeveynsiz göçmen çocuğu gözaltına aldı.

Şu anda 11 bin civarında çocuk, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının çeşitli yerleşkelerinde kalırken 15 binden fazla çocuk için ise Bakanlığın yer baktığı bildirilmişti.