İngiliz Reuters’tan dikkat çeken analiz! ‘Erdoğan Biden’ı zorlayacak’

Türkiye'nin küresel güçler arasında gidrek sağlamlaşan konumu, analizlere konu olmaya devam ediyor. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere Kafkaslar'da da güçlü konumu pekiştiren Türkiye'nin Libya ve Azerbaycan'la kurduğu yakın ilişkiler, onun tartışılmaz bir bölgesel güç haline geldiğini dünyaya gösterdi.

"ERDOĞAN BIDEN'I ZORLAYACAK"

ABD ile yaşadığı F-35 krizinde kararlı tavrından taviz vermeyen, Rusya ile iş birliği gerçekleştren, Libya'ya ve Azerbaycan'a verdiği destekle savaşların seyrinin değişmesinde söz sahibi olan Türkiye'nin güçlü konumunu, bu kez İngiliz haber ajansı Reuters inceledi.