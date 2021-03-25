İngiliz Reuters’tan dikkat çeken analiz! ‘Erdoğan Biden’ı zorlayacak’

Türkiye'nin küresel güçler arasında gidrek sağlamlaşan konumu, analizlere konu olmaya devam ediyor. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere Kafkaslar'da da güçlü konumu pekiştiren Türkiye'nin Libya ve Azerbaycan'la kurduğu yakın ilişkiler, onun tartışılmaz bir bölgesel güç haline geldiğini dünyaya gösterdi.
"ERDOĞAN BIDEN'I ZORLAYACAK"
ABD ile yaşadığı F-35 krizinde kararlı tavrından taviz vermeyen, Rusya ile iş birliği gerçekleştren, Libya'ya ve Azerbaycan'a verdiği destekle savaşların seyrinin değişmesinde söz sahibi olan Türkiye'nin güçlü konumunu, bu kez İngiliz haber ajansı Reuters inceledi.
Reuters, hazırladığı kapsamlı analizde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşunu masaya yatırdı. "Önce Türkiye: Erdoğan'ın iktidarı Biden'ı zorlayacak" başlıklı analizde, Başkan Erdoğan ve Joe Biden'ın ilişkisine yer verildi. İkilinin 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiğini ve Türkiye'ye gelen Biden'ın bombalanan TBMM'yi ziyaret ederek Başkan Erdoğan'a darbe karşıtı destek mesajının verdiğini hatırlatan Reuters, Türkiye'nin siyasi gücünün o tarihten sonra giderek arttığını vurguladı.
ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ POLİTİKASI DEVREDE
Joe Biden'ın daha sonra Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Reuters, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'da artan etkisinin Biden'ı zorlayacağına değindi.
İsmi açıklanmayan bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisinin, Başkan Erdoğan'ın Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'la görüştüğünü söyleyerek yaptığı "Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan'ın A-Takımı olarak çalışıyor" yorumuna yer veren analiz, Erdoğan'ın taviz vermeyen politikalarını ele aldı.