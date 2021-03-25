İngiltere'nin Batı Yorkshire ilçesinde bir okulda, İslamiyet dünyasına ve Hz. Muhammed'e karşı büyük bir saygısızlık yapıldı. Batley Okulu'nda görev yapan bir öğretmen, verdiği edebiyat dersi sırasında öğrencilerine Hz. Muhammed'i tasvir eden ve küçük düşürücü ifadeler kullanılan bir karikatür gösterdi.
HZ. MUHAMMED'İ AŞAĞILAYAN İFADELER
İsmi güvenlik nedeniyle açıklanmayan öğretmenin bu skandal hareketi, öğrencilerden büyük tepki topladı. Daha önce de sık sık İslam karşıtı söylemlerde bulunduğu söylenen öğretmenin bu hareketi ailelerine şikayet eden öğrenciler, bu düşmanca tutuma tepki gösterdi.
Velilerin okul yönetimiyle iletişime geçmesinin ardından öğretmenin, benzer bir hareketi daha önce de yaptığı anlaşıldı. Yerel basına konuşan velilerden gelen bilgilere göre, öğretmen ders sırasında daha önce de Hz. Muhammed'i aşağılamaya çalışan sözler kullandı.
İngiltere'de Hz. Muhammed'e saygısızlık! Öğretmenden tepki çeken karikatür paylaşımı | Video
VELİLER OKUL ÖNÜNDE TOPLANDI
Okul yönetiminin öğretmeni görevden almasını isteyen veliler ise, okul önünde protesto gösterilerine başladı. Bu sabah saatlerinde okul önünde toplanan kalabalık, yönetime "Görevden alın" çağrısında bulundu. Toplanan kızgın velileri dağıtmak isteyen polis kuvvetleri ise bölgeyi kordona aldı.
Velilerin tepkisi üzerine açıklama yapan okul yönetimi, öğretmenin yaptığı saygısızlık için özür diledi. Öğretmeni görevden almayan yönetim, bu harekete ilişkin disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.