İngiltere’de Hz. Muhammed’e saygısızlık! Öğretmenden tepki çeken karikatür paylaşımı

İngiltere'nin Batı Yorkshire ilçesinde bir okulda, İslamiyet dünyasına ve Hz. Muhammed'e karşı büyük bir saygısızlık yapıldı. Batley Okulu'nda görev yapan bir öğretmen, verdiği edebiyat dersi sırasında öğrencilerine Hz. Muhammed'i tasvir eden ve küçük düşürücü ifadeler kullanılan bir karikatür gösterdi.

HZ. MUHAMMED'İ AŞAĞILAYAN İFADELER

İsmi güvenlik nedeniyle açıklanmayan öğretmenin bu skandal hareketi, öğrencilerden büyük tepki topladı. Daha önce de sık sık İslam karşıtı söylemlerde bulunduğu söylenen öğretmenin bu hareketi ailelerine şikayet eden öğrenciler, bu düşmanca tutuma tepki gösterdi.