İngiltere'den ses getiren koronavirüs araştırması: İyileşme süreci korkuttu

Ayrıca hastaların 4'te birinden fazlasının aynı zamanda klinik olarak önemli anksiyete ve depresyon semptomlarına ve yüzde 12'sinin de travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) semptomlarına sahip olduğu ifade edildi.

Araştırmanın henüz hakem denetiminden geçmediği de ifade edilirken; araştırmada hastaların zihinsel ve fiziksel bozukluklarına göre genel olarak 4 farlı gruptan birine girdiği bulundu.