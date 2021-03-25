İtalya: Olumlu gündeme odaklanalım

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında göç, terörle mücadele ve Gümrük Birliği konularının önemli işbirliği alanları olduğunu söyledi. Draghi, 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde İtalya'nın Birlik içinde tartışılacak konulardaki pozisyonuna ilişkin parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Zirvede, AB ve Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğini ve Doğu Akdeniz'deki durumu da ele alacaklarını aktaran Draghi, AB-Türkiye ilişkilerinde "olumlu gündeme" odaklanılması gerektiği vurgusu yaptı. Başbakan Draghi, bu kapsamda önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü aktararak AB'ye şöyle seslendi: "AB'nin bölgesel istikrar bakımından yapıcı bir dinamiği teşvik eden olumlu gündem için somut öneriler üzerinde çalışması gerekiyor. Başka bir deyişle aksi yönde görüşler beslemek kolaydır. Gelecekteki ilişkileri inşa etmek çok daha iyi olur. Bu olumlu tutumun önemli olduğu birçok konu var. Göç, terörle mücadele ve gümrük birliği konuları işbirliği alanlarıdır."