İtalya’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 460 can kaybı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 349 bin 472 korona virüs testi yapıldığı ve 23 bin 696 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 464 bin 543'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 460 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 106 bin 799'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 21 bin 673 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 562 bin 856 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 32 kişi artarak 3 bin 620 oldu.İtalya'da bugüne kadar 8 milyon 506 bin 277 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 706 bin 381 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.