Japonya’da Kuzey Kore alarmı! Balistik füze iddiaları krize yol açtı

NSC toplantısında hükümetin hamlesini ele aldıklarını kaydeden Suga, konuya ilişkin enformasyonun derinleştirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması talimatı verdi.

Toplantıda Suga, deniz ve hava trafiğinin güvenliğinin sağlanmasının önemine değindi ve "Keşif ve teyakkuz hiç olmadığı kadar önemli. Halkın barışçıl yaşamının sağlam şekilde korunması için ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle yakın iş birliğini sürdürüyoruz." dedi.