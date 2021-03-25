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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:42 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:56

’da alarmı! Balistik füze iddiaları krize yol açtı

AA
Japonya’da Kuzey Kore alarmı! Balistik füze iddiaları krize yol açtı

Aralarında yıllardır gerilimli bir ilişki bulunan ve lider Kim Jong-un’un bölgede uyguladığı politika ve aktiviteler nedeniyle sık sık politik kriz eşiğine gelen ve arasında şimdi de balistik füze krizi patlak verdi. Japon hükümeti, yaptıkları son dakika açıklamasında Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını iddia etti. Saldırıyı takiben Japonya Başbakanı Ulusal Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattığını, söz konusu füzelerin Japonya kara suları ve münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) düzenlediği acil toplantı sonrası konuşan Başbakan Suga, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.04 ile 07.23'te fırlattığı iki ayrı balistik füzenin Japonya kara suları ve münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü belirtti.

"KUZEY KORE'NİN HAREKETİ BİZİ TEHDİT EDİYOR"

Suga, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının ihlal edilmesini şiddetle kınayarak, "Bu hareket Japonya'nın ve çevreleyen bölgelerin barış ve güvenliğini tehdit ediyor. Füze fırlatımı BMGK kararını ihlal ediyor, şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. dedi.

NSC toplantısında hükümetin hamlesini ele aldıklarını kaydeden Suga, konuya ilişkin enformasyonun derinleştirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması talimatı verdi.

Toplantıda Suga, deniz ve hava trafiğinin güvenliğinin sağlanmasının önemine değindi ve "Keşif ve teyakkuz hiç olmadığı kadar önemli. Halkın barışçıl yaşamının sağlam şekilde korunması için ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle yakın iş birliğini sürdürüyoruz." dedi.

Suga, Kuzey Kore'ye karşı yürütülecek politikaları Nisan ayında Washington'da buluşacağı ABD Başkanı Joe Biden ile ele alacağını söyledi

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, füzelerin ilki 420 kilometre ve ikincisi 430 kilometre seyretti, herhangi bir uçak ya da gemiye hasar vermedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Japonya hükümeti, Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Kuzey Kore'ye protesto notası çekti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong bölgesinden Japon Denizi'ne iki füze fırlatıldığını açıkladı.

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Japonya’da Kuzey Kore alarmı! Balistik füze iddiaları krize yol açtı
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