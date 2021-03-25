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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Kanser hücresini tanıyan yapay zekâ

Kanser hücresini tanıyan yapay zekâ
Japonya'da, pastacılık için tasarlanan yapay zekâ, kanser hücrelerini yüzde 99 doğrulukla tespit etti. Brain Co. tarafından farklı hamur işlerini tanımak için geliştirilen BakeryScan, kameralı bir tepsi üzerinde pişmiş ürünleri tarıyor ve her birinin resmini ve adını kolay ödeme yapılabilmesi için bir sisteme yüklüyor. Bilim insanları bu yapay zekânın kanseri de tanımlayabildiğini keşfetti. Kyoto'daki Louise Pasteur Tıbbi Araştırma Merkezi'nden bir doktor, sistemi yüzde 99 doğrulukla mikroskop lamı üzerindeki kanserli hücreleri tespit edecek şekilde revize etti.
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Kanser hücresini tanıyan yapay zekâ
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