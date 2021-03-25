Macron’dan tuhaf suçlama ‘Türkiye seçimlere müdahale edecek’

Her fırsatta Türkiye karşıtı çıkışlarıyla gündeme gelen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 5 televizyonuna verdiği röportajda Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Macron, "Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak" ifadesini kullanarak "Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanlığım yok. Çok açık olarak ve saygı duyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile derin anlaşmazlıklar var" şeklinde konuştu. "Bir NATO müttefikinin başka müttefiklere karşı tek taraflı eylemlerde bulunması normal mi?" diye soran Macron, "Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele eden ortaklarımız, Türkiye tarafından saldırıya uğradı" suçlamasında bulundu. Türkiye'nin en çok Suriyeli sığınmacı bulunduran ülke olduğunu da belirten Macron, "Göç konusunda Türkiye ile çalışmamız gerekiyor. Kapıları açarlar ve 3.5 milyon sığınmacı Avrupa'ya gelir" diye konuştu.